صاروخ باليستي مجهول يسقط على ريف إدلب السورية

إدلب/ الخليج 365

سقط صاروخ باليستي على منطقة جبلية في أطراف بلدة حارم بريف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، فيما لم يعرف على الفور مصدره.

وأفاد مراسل الخليج 365، السبت، نقلا عن مصادر محلية، أن الصاروخ وقع في منطقة جبلية بقرية طورلاها، في حارم بإدلب.

ولم يسفر الصاروخ الذي لم يعرف مصدره بعد، عن قتلى أو جرحى.

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وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018، كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.