ركلات الترجيح تحرم الهلال من برونزية المونديال

صحيفة الخليج الالكترونية

عاندت ركلات الترجيح فريق الهلال ،ليتوج مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث لكأس العالم للاندية قطر 2019 ، بعد ان انهى المباراة بركلات الترجيح 4 / 2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 /2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل للهلال إدواردو(35) ، جوميز (66) ، فيما سسجل هدفي مونتيري ، جونزاليس(55) ، ميزا (60).