- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
عاندت ركلات الترجيح فريق الهلال ،ليتوج مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث لكأس العالم للاندية قطر 2019 ، بعد ان انهى المباراة بركلات الترجيح 4 / 2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 /2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
سجل للهلال إدواردو(35) ، جوميز (66) ، فيما سسجل هدفي مونتيري ، جونزاليس(55) ، ميزا (60).
كانت هذه تفاصيل خبر ركلات الترجيح تحرم الهلال من برونزية المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.