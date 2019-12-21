- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حول الرائد تأخره أمام ضيفه الاتفاق 1-2 إلى فوز في دقيقتين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما السبت في ختام الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الرائد أولًا عن طريق لاعبه أرنود دجوم في الدقيقة 35 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ومع مطلع الشوط الثاني، أدرك الاتفاق التعادل عن طريق هزاع الهزاع في الدقيقة 48 بعدما استقبل تمريرة رائعة من صالح العمري أودعها الشباك، قبل أن يتقدم الاتفاقيون في الدقيقة 71 عن طريق صالح العمري إثر مواجهته للمرمى.
وفي الدقيقة 78 عاد الرائد إلى اللقاء بتسجيله هدف التعادل برأسية رائد الغامدي، أتبعه محمد السهلي بهدف في الدقيقة 80 بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة ساحرة من جهاد الحسين.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الرائد لـ 20 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر الرائد ينتزع نقاط الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.