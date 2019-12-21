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البيئة توفر 75 وظيفة هندسية وبيطرية للرجال

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 75 وظيفة شاغرة للخريجين السعوديين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية ووظائف بالطب البيطري للرجال فقط، مبينةً أنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.

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ودعت الوزارة الخريجين الراغبين لشغل هذه الوظائف، إلى التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية http://www.mcs.gov.sa، بدءاً من يوم الأحد 3 جمادى الأولى 1441هـ، ولمدة خمسة أيام.

وأشارت إلى أن الشروط الخاصة بتلك الوظائف، تتطلب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجي مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية، منوهة بأن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.

وبينت أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني الرسمي؛ مؤكدة على جميع المتقدمين، ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية، وللاطلاع على الوظائف المعلن عنها يرجى زيارة الرابط التالي (https://cutt.us/DiZtp).

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