شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع 15 عاماً.. طلاب الابتدائية يختبرون «تحريرياً» غداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعود الاختبارات التحريرية لطلاب الابتدائية غداً الأحد بعد انقطاع دام لقرابة الـ15 عاماً، في ظل استعدادات مكثفة بذلتها (47) إدارة تعليمية في المناطق والمحافظات، في أجواء من الانتظام والطمأنينة.
ويؤدى طلاب المراحل الأخرى اختبارات الفصل الأول بالطريقة المتعارف عليها، ويتوجه أكثر من2.7 مليون طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إلى قاعات الاختبارات.
وتنطلق الاختبارات بعد اعتماد مشروع التجويد الذي يهدف لقياس كفاءة التحصيل الدراسي لدى الطلاب، والاعتماد على مؤشراته في تحديد نقاط القوة والضعف في عمليات التعلم.
وأكدت وزارة التعليم على قادة وقائدات المدارس تشكيل لجان الملاحظة والرصد لجميع أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام (نور)، ومتابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين أولًا بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.
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