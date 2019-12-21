شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: دخول البرد الشديد.. وليلة الأحد الأطول في السنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تكون ليلة الأحد 22 ديسمبر 2019 أطول ليلة في السنة، فيما يشهد هذا الأسبوع أقصر ساعات النهار وأطول الليالي في السنة.
وأضاف، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن الشمس ستصل الليلة إلى أقصى ميل لها جنوباً (وهو ما يسمى فلكياً بنقطة الانصراف)، وهو ما يؤذن بدخول البرد الشديد من الشتاء.
وتابع الزعاق قائلا: “إن النهار سيعود للطول والليل يبدأ رحلة القصر اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل ولمدة ثلاثة شهور، حيث ستبدأ رحلة دوران الشمس حول محورها من الجنوب إلى الشمال.
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