شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري قلب» يوجه نصيحة مهمة للطلاب خلال الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الطلاب من خطورة الإفراط في تناول المنبهات مثل “القهوة”، مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول غدا الأحد.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للطلاب.. القليل من القهوة (الكافيبن) يساعد على التركيز، لكن الإكثار منها يسبب عدم التركيز وتشتت الانتباه والخفقان”.
وأضاف الدكتور خالد النمر “المسموح للشخص البالغ ألا يتجاوز ٣ أكواب قهوة يوميا (٣٠٠ ملغ تقريبا)”.
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