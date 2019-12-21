شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري قلب» يوجه نصيحة مهمة للطلاب خلال الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الطلاب من خطورة الإفراط في تناول المنبهات مثل “القهوة”، مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول غدا الأحد.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للطلاب.. القليل من القهوة (الكافيبن) يساعد على التركيز، لكن الإكثار منها يسبب عدم التركيز وتشتت الانتباه والخفقان”.

وأضاف الدكتور خالد النمر “المسموح للشخص البالغ ألا يتجاوز ٣ أكواب قهوة يوميا (٣٠٠ ملغ تقريبا)”.