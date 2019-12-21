قمة كوالالمبور المشبوهة.. رعاية قطرية للإرهاب (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 خيم الفشل على القمة الإسلامية التي تستضيفها ماليزيا

الدولة المضيفة تجاهد لتخفيف الحساسيات لإضفاء نوع من الشرعية على قمة عمقت الشروخ بالصف الإسلامي Advertisements الفكرة القائمة على خلق هيئة موازية لمنظمة التعاون الإسلامي تهدف لإضعاف دور المملكة برعاية أذرع إخوانية كانت ماليزيا التي تستضيف القمة خياراً مدروسا لتكون حاضنة لمشروع ولد ميتاً لهجة الدفاع عن قمة كوالامبور طغت بخطاب رئيس الوزراء الماليزي وكلمات بعض القادة المشاركين ألقت تركيا وقطر وإيران بثقلها في القمة دفعاً بمشروع يختزل بعناوينه دفاعاً عن الإسلام والمسلمين

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