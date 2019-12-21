«أبومازن» يرحب بقرار الجنائية الدولية: بإمكان أي فلسطيني أصيب محاسبة الاحتلال الآن

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» بإعلان الجنائية الدولية البدء بالتحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» :«إن هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها».

وأضاف: «أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية».

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وتابع: «بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها».

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت فاتو بنسودا، المدعي العام، في بيان، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية وتركز على ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.