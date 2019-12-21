سوريا.. مقتل 8 مدنيين في غارات للنظام على منطقة "خفض التصعيد"

إدلب/ الخليج 365

قتل 8 مدنيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، السبت، في غارات جوية للنظام السوري على مناطق سكنية في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) للأناضول، أن النظام السوري نفذ غارات على عدة مناطق وقرى، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين في مدينة السراقب، وآخر في بداما.

وأكدت المصادر ذاتها أن الغارات أسفرت أيضا عن سقوط 20 جريحا على الأقل، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للارتفاع.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية شنت غارات أيضا على مدينة معرة النعمان وريفها، وبلدة جرجناز، وقريتي تلمنس، والتح.

Advertisements

وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في مناطق القصف، وسط مخاروف من ارتفاع عدد القتلى في ظل استمرار القصف.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018، كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.