"تيكا" التركية تقدم معدات لمعهد مهني بطرابلس الليبية

أنقرة/ الخليج 365

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، معدات لمعهد "النهضة" المهني للبنات في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت الوكات في بيان السبت، أنها قدمت ماكينات خياطة ومكواة لورشة الخياطة التابعة للمعهد، بالتعاون مع وزارة التعليم الليبية.

وأشارت الوكالة أن تقديم المعدات يأتي في إطار نقل خبرات تركيا في مجال التدريب المهني إلى ليبيا، وتطوير التعاون وتبادل الخبرات، وجعل الورشة أكثر فعالية.

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وتخطط الوكالة لإرسال مدربين إلى ليبيا في الأشهر المقبلة لتنظيم دورات مهنية مختلفة للطالبات.

وفي كلمة خلال مراسم تسليم المعدات للمعهد، شدد السفير التركي لدى طرابلس، سرهات أكسين على أن العلاقات بين البلدين متجذرة.

وأكد على دعم بلاده ليبيا في جميع المجالات التي تحتاج فيها للدعم.

ومن الجانب الليبي، حضر المراسم مسؤولون من وزارة التعليم، ومدير الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، عادل رجب زنداح، ورحبوا جميعا ببرامج التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم المهني بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.