اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف بقتل وجرح 43 ألف مدني منذ 2015

اليمن/ الخليج 365

اتهمت جماعة "الحوثي" اليمنية، السبت، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بقتل وجرح أكثر من 43 ألف مدني، منذ بدء عملياته في مارس/ آذار 2015.

جاء ذلك في تقرير لما يسمى "وزارة حقوق الإنسان" في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، أصدرته خلال مؤتمر بصنعاء، وفق وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وقال التقرير إن "إجمالي عدد القتلى والجرحى المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة لدول العدوان (عمليات التحالف العربي) في اليمن تجاوز 43 ألفا و345 خلال 1700 يوم من بدء العدوان".

وأشار التقرير إلى أن "9 آلاف و895 مدنياً أُصيبوا جراء الاستهداف المباشر بإعاقات دائمة ومختلفة بينهم 800 طفل".

وتحدث التقرير عن أن "80 ألف طفل وطفلة مصابون بحالات نفسية وعصبية متعددة نتيجة خمسة أعوام من القصف المباشر لمنازل أسرهم وتجمعاتهم".

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وتابع: "24.1 مليون يمني، باتوا بحاجة ماسة إلى مساعدات غذاء، صحة، مياه، إيواء وتعليم، بينما هناك أكثر من 70 ألف شخص عالقين في الخارج ولم يسمح لهم بالدخول نتيجة إغلاق مطار صنعاء".

ولم يتسن أخذ تعليق فوري من قبل التحالف، الذي سبق أن أكد حرصه على سلامة المدنيين في العمليات العسكرية، معترفا بحصول "بعض الأخطاء" التي تسببت بسقوط ضحايا.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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