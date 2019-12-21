مسلمون بلجيكيون يرسلون مساعدات لأطفال سوريين

هطاي/ حسين يلدز/ الخليج 365

أرسلت جمعية "يد المساعدة البلجيكية" الإسلامية الخيرية، مساعدات شتوية إلى الأطفال السوريين في تركيا وداخل سوريا.

وقال رئيس جمعية هطاي للمساعدات، "رحيم واردي"، للأناضول، السبت، إن جمعية "يد المساعدة البلجيكية" أرسلت ألفي سترة ومعطف من بلجيكا.

وأوضح أن الجمعية ستقوم بتوزيع المساعدات على الأطفال السوريين في قضاء قرقهان التابع لولاية هطاي، وفي منطقة عفرين شمالي سوريا.

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وأشار أن الجمعية وزعت خمسة آلاف حذاء ومعطف على السوريين خلال الشتاء الماضي، مؤكداً أنها توزع المساعدات التي تصلها في المناطق المحتاجة بأسرع وقت ممكن.

وأعرب واردي عن شكره لجميع المتبرعين الذين أرسلوا مساعدات إلى السوريين.



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