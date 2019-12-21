الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين في معارك بصعدة

اليمن / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل عشرات من مسلحي "الحوثي" وأسر ثلاثة، في معارك بين الطرفين بمحافظة صعدة شمالي البلاد، قرب الحدود السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن قائد محور آزال في الجيش، العميد ياسر الحارثي، قوله إن "قوات الجيش الوطني نفذت، الجمعة، عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية باقم بمحافظة صعدة".

وأضاف الحارثي أن "قوات الجيش سيطرت على التلال والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة، شرقي مركز المديرية".

ولفت إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل أركان حرب المليشيا الحوثية في اللواء 103 (لم يذكر هويته)، مع عشرات الحوثيين، وجرح آخرين".

وذكر الحارثي أن "قوات الجيش، أسرت 3 عناصر حوثية من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار".

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وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من الاستيلاء على كثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإعطاب مدرعة والسيطرة عليها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين حول ما أفاد به الجيش اليمني، وغالبا ما تتكم الجماعة، عن ذكر حجم خسائرها في المواجهات.

وتكمن أهمية محافظة صعدة، كونها المعقل الرئيسي للجماعة، والمقر المفترض لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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