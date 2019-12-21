إصابة شابين في حادث مروع بعشيرة الطائف

الخليج - خالد الهديبي

أصيب مساء أمس الأول الخميس شابين بإصابات بليغة اثر حادث مروري مروع وقع على طريق عشيرة – المحاني شمال الطائف وفي التفاصيل عندما وقع حادث على 3 مركبات كانت تسير على طريق عشيرة العام وقد تسبب قوة الاصطدام بإحدى المركبات الى انفصال الحوض الخلفي للمركبة عن القيادة الأمامية , حيث كانت إحدى المركبات من نوع “جمس ” تقل عائلة يتجاوز عددهم 8 اشخاص من الجنسية الآسيوية قادمة من المدينة المنورة باتجاه الطائف ومركبة أخرى من نوع “وانيت ” يستقلها شابين وثالثة يستقلها شخص لينتج عن الحادث بعد الاصطدام إلى إصابة الشابين بإصابات بليغة نقلو على أثرها الى مستشفى الأمير سلطان بالحوية بواسطة فرق الهلال الأحمر فيما كانت إصابات افراد العائلة الآسيوية إصابات طفيفة رفض رب الأسرة بأن يتم الكشف عليهم او نقلهم الى المستشفى عن طريق فرق الهلال الأحمر

وقد أثارة هذه الفاجعة للمرة الثالثة على التوالي خلال اسبوعين فقط والتي راح ضحيته شابين وثلاث إصابات بليغة غضب أهالي مركز عشيرة ومراكز شمال الطائف من وزارة النقل بسبب تعثر تنفيذ ازدواجية طريق عشيرة – المحاني لأكثر من 5 سنوات شهدت خلالها عددا من الكوارث المرورية دون أن تحرك وزارة النقل ساكناً تجاه توقف المشروع أو محاسبة المقاول أو استبداله بآخر يكون على قدر المسؤولية لرفع معاناة الأهالي المغلوبين على أمرهم محملين في ذلك وزارة النقل كامل مسؤولية الوفيات التي حصدها ذلك الطريق طيلة السنوات الماضية .