شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت شركة التعدين العربية السعودية “ معادن ” عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.
وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بالفروع التابعة لها في محافظة رأس الخير الصناعية، وفقًا للمسميات التالية:
– مهندس أول- أنظمة الأمن
درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأجهزة والتحكم، أو هندسة النظم).
– مهندس بيئي ” للسعوديين ”
درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية).
وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 ديسمبر 2019م.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم علينا ومعرفة تفاصيل أكثر، من خلال الرابط التالي: هنا
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