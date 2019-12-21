كوالالمبور بين قمة "الإخوان" وقمة "القاعدة" (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
المخابرات الأمريكية كشفت جمع العاصمة الماليزية لقاء لقيادات تنظيم القاعدة عام 2000 بخلاف قمة كوالالمبور 2019
حضور شخصيات تنتمى لجماعة الإخوان لقمة كوالالمبور فرضت الشكوك حول أوجه الشبه بين اللقاءين
المخابرات الأمريكية أعلنت استضافة ماليزيا قمة القاعدة التي جمعت مخططي ومنفذي تفجيرات برجي التجارة العالمي
رئيس الوزراء الماليزي أسس عام 2014 منتدي كوالالمبور للفكر والحضارة واستضافة حكومات تتحالف مع الإخوان
المنتدي عقد نسخة منه بتركيا وأخري بالسودان وتونس بحضور مختلف التنظيمات والحركات الإسلامية وقياداتها
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