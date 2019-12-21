كوالالمبور بين قمة "الإخوان" وقمة "القاعدة" (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 المخابرات الأمريكية كشفت جمع العاصمة الماليزية لقاء لقيادات تنظيم القاعدة عام 2000 بخلاف قمة كوالالمبور 2019

حضور شخصيات تنتمى لجماعة الإخوان لقمة كوالالمبور فرضت الشكوك حول أوجه الشبه بين اللقاءين Advertisements المخابرات الأمريكية أعلنت استضافة ماليزيا قمة القاعدة التي جمعت مخططي ومنفذي تفجيرات برجي التجارة العالمي رئيس الوزراء الماليزي أسس عام 2014 منتدي كوالالمبور للفكر والحضارة واستضافة حكومات تتحالف مع الإخوان المنتدي عقد نسخة منه بتركيا وأخري بالسودان وتونس بحضور مختلف التنظيمات والحركات الإسلامية وقياداتها

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