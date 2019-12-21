لقاء كوالالمبور.. عاصفة من الشكوك حول نوايا قمة التفتيت (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 لقاء كوالالمبور.. عاصفة من الشكوك حول نوايا قمة التفتيت

Advertisements اللقاء ولد خديجا باعتذار باكستان وإندونيسيا رئيس الوزراء الماليزي أكد أن القمة تحاول إطلاق نهج جديد في تعاون الأمة الإسلامية اللقاء لم ينتج عنه أي توصيات تخدم الأهداف المعلنة أمين منظمة التعاون أشار للعمل خارج المنظمة يعد شق للصف وتغريد خارج السرب

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