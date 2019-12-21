شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط تشكيل عصابي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية.

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية.

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وأكد “التويجري” القبض على عناصره، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم “5” من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكاب “5” جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400,000) أربعمائة ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحوي (361,000) ثلاثمائة وواحد وستين ألف ريال من أحد عملاء البنوك.

وأوضح متحدث الشرطة أن التشكيل العصابي عثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.