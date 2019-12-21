شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 27 ألف عامل أجنبي من قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بلغ عدد العاملين الأجانب الذين خرجوا من قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 27,600 خلال الثلاثة أشهر الماضية.

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وأشار مصادر، إلى أن عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من الأجانب بلغ نحو 1,538,000 عامل، مستحوذين على 78.3 % من إجمالي العاملين، فيما بلغ عدد العاملين السعوديين نحو 426,700 موظف بنسبة 21.7%.

وأضافت أن عدد العاملات في القطاع يقدر بحوالي 188,500عاملة، نسبة 86% منهن سعوديات حيث يبلغ عددهن نحو 161,800 عاملة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد العاملين بقطاع الجملة والتجزئة الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 1,965,000 عامل، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.