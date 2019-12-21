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شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 5 آلاف شخص ضد الإنفلونزا الموسمية بـ«القصيم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
قامت الفرق الطبية الميدانية التابعة للتجمع الصحي بمنطقة القصيم، بتحصين 4853 فرداً ضد الإنفلونزا الموسمية، خلال الحملة التي انطلقت في أسبوعها التاسع أمس بعد صلاة الجمعة.
وكان التجمع الصحي قد هيّأ 19 فرقة طبية ميدانية تمركزت أمام الجوامع بالمنطقة، بعد دعمهم بالتجهيزات واللقاحات الطبية اللازمة، حيث بدأت الفرق عملها بعد صلاة الجمعة مباشرة ، وأسهمت في تحصين المواطنين والمقيمين، ضد الإنفلونزا الموسمية.
ويواصل التجمع الصحي حملاته الوقائية في جميع أنحاء المنطقة عبر الفرق الصحية الميدانية لوقاية المجتمع من هذا المرض، حيث يتم التنسيق بكل مستمر لإقامة الحملات في عدد من المواقع التي تشهد حضوراً من جميع شرائح المجتمع.
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