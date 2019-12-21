شكرا لقرائتكم خبر عن «المملكة» تفند مزاعم الضغط على باكستان بشأن «قمة كوالالمبور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت سفارة المملكة في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، اليوم السبت، عدم صحة الأنباء التي يروّج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة، لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “إن هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما، والذي يعتبر سمة رئيسة في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما”.