شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد ومضار الميرمية! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الميرمية، أو المرمرية، أو القصعين، أو السالمية، أو العيزقان هي أحد النباتات العشبية العطرية المعمّرة، وهي دائمة الخضرة وتتمتّع بلونها الأخضر الرمادي المميّز، وتحتوي على بعض الزيوت الطيارة ذات الرائحة الكافورية، وتنمو في معظم المناطق حول العالم.



تعدّ أهمّ خصائص نبتة الميرمية أنّ لها خصائص مضادة للالتهابات إذ إنّها تعمل على تهدئة الالتهابات والقرح عامة، كما أنّها تحتوي على مواد مضادات للأكسدة تحسّن نسبة الأكسجين في الدم لإصلاح الخلايا التالفة أي أنّها تحمي وتعالج أنواع السرطان المختلفة، كما أنها تحسّن من عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

فوائد الميرمية تستخدم الميريمة مضافة إلى الشاي، وتساعد في علاج أمراض عديدة، أهمّها التوعّكات الهضمية، فمن المعروف عن هذه النباتات العطرية بفوائدها الكثيرة:

- تقوم بتنظيف الرحم، تحميه من الالتهابات، وتستخدم كمغطس لعلاج التهابات المهبل.

- تقاوم الميرمية العرق، وهي مطهر قوي للجسم.

- تحوي مواد شبيهة بالحافظة فتخلط بها المواد المراد حفظها بكمية من أوراق الميرمية.

- تساعد على إرخاء العضلات.

- تعدّ علاجاً لآلام البطن فيقوم بتخليص الجسم من السائل الزائد، ومسكن لآلام الطمث عند البنات.

- تخفّض مستوى السكر بالدم لو شرب على الريق.

- تساعد على وقف نزيف اللثة باستخدامها كغرغرة، وهذا يساعد أيضاً على شفاء الحلق لو كان الشخص يعاني من احتقان حتى لو كان شديد.

- تعتبر مهدّئة ومساعدة على تحسين المزاج.

مضار الميرمية

- إنّ الإسراف في تناول الميرمية يعود بالضرر على الإنسان حيث إنّ ملعقة واحدة تعدّ كافية لليوم الواحد، ولا يجوز أخذها يومياً لأكثر من شهر، فكما ذكرت أنّها تقوم بخفض السكر بالدم وذلك لو شُرِبت دون تناول وجبة قبلها، والذي يقودنا إلى احتمالية حدوث جلطة في أي ناحية من جسم شاربها، وقد تؤدّي - لا قدر الله – إلى الوفاة.

- يجب عدم الإكثار منها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لأنّها مطمثه فقد تسبب خطرا على حياة الجنين، وتعد الميرمية مانع لإدرار حليب المرضع.

- لا تستخدم الميرامية للأطفال دون سن الثانية عشرة، وتعتبر خطيرة جداً على من يعاني أي حالة من حالات الصرع، أو تشنجات حرارية أو غير حرارية.

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القيمة الغذائية للميرمية إنّ كل 100 جرام من الميرمية يحتوي على:

- 0.336 مجم ريبوفلافين.

- 60.73 جرام كربوهيدرات.

- 10.63 جرام بروتين.

- 40.3 جرام ألياف.

- 5.72 مجم نسيان.

- 315 سعر حراري.

- 32.4 مجم فيتامين C. 1070

- مجم بوتاسيوم.

- 28.12 مجم حديد.

- 7.48 مجم فيتامين E. 1714

- مكجم فيتامين K. 11

- مجم صديوم.

- 1652 مجم كالسيوم.

- 1865 مكجم لوتين - زياكسانثين.

- 4.7 مجم زنك.

- 5900 مجم فيتامين A. 428

- مجم مغنيسيوم.

- 3485 مكجم بيتاكاروتين.