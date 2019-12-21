شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أقوى علاج طبيعي فعال لتضخم الغدة الدرقية في المنزل! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تقع الغدة الدرقية أسفل الرقبة حيث أن تضخم الغدة الدرقية يحدث نتيجة فرط نشاط هرمون الغدة في مجرى الدم ، ونسبة إصابة النساء بنشاط هرمون الغدة تكون أكثر حدوثآ من الرجال خاصة بعد سن الستين سنة.



*أسباب تضخم الغدة الدرقية

العدوى:- قد يكون السبب فى تضخم الغدة الدرقية هو العدوى الفيروسية التي تسبب خلل في النشاط وفي الجهاز المناعي للجسم.

نقص وزيادة اليود فى الجسم يسبب تضخم في الغدة الدرقية.

*أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

جحوز فى العين.

شهية جيدة مع ذلك فقدان كبير فى الوزن.

هزل الجسم والم الذراع وفى الفخدين.

خفقان القلب.

ضيق التنفس .

زيادة التعرق.

رعشة فى اليدين.

بالنسبة للنساء يحدث لهن تبدلات طمثية.

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*علاج طبيعي فعال لتضخم الغدة الدرقية:-

الجرجير:- مفيد كثيرآ في علاج تضخم الغدة لإحتوائه على نسبة غنية من اليود وهو مضاد للاكسدة وبه عنصر الكبريت الذي يساعد في العلاج .

الشاي الاخضر:- يحتوي على نسبة كبيرة من الفلوريد الذي يحمي الغدة الدرقية وهو غني بمضادات الاكسدة ايضآ ،يشرب ثلاث مرات يوميآ للعلاج.

أوراق الهندباء:- مفيد جدآ في علاج تضخم الغدة الدرقية وتخفيف الألم عن طريق عمل ضمادات للغدة بأخد أوراق الهندباء وطهيها مع قطعة من الزبد على النار وعندما تدفىء توضع على الرقبة مكان الغدة لعدة ساعات مرتين يوميآ.

شاي أوراق الليمون:- يحتوي على كمية كبيرة من السيلينيوم لذلك له قدرة كبيرة في علاج تضخم الغدة كما يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الاكسدة ايضآ،ويعمل الشاي بأخذ مايعادل ملعقتين كبيرتين من أوراق الليمون الجافة ووضعها في كوب وصب الماء المغلي وتغطى لمدة دقيقة وتحلى بعسل أبيض ،يشرب ثلاث مرات يوميآ للعلاج.

الثوم:- مضاد حيوي طبيعي يحفز إفراز الجلوتاثيون المفيد للغدة الدرقية ،وذلك بتناول فصين أو ثلاث فصوص من الثوم كل صباح.

الشعير:- يساعد في علاج زيادة إفرز هرمون الغدة بشرب كوب من الشعير يوميآ.

تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم كالسلمون والتونة والكابوريا والدجاج واللحم والشوفان والارز البني والبيض وكبد وكلى الحيونات،المكسرات.

تجنب الأطعمة التي تساعد على زيادة إفراز هرمون الغدة كالفجل واللفت والبروكلي والقرنبيط والفول السوداني والفول الصويا والفراولة والسبانخ.