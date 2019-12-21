- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما أوصانا به الرسول حتى لا نصاب بالتليف الكبدي! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
روى عبد الله بن المبارك ، والبيهقي ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصاً ، ولا يعب عباً ، فإنه من الكباد ". وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر ، وهي تفور لا يضرها صبه قليلا قليلا . والكباد هو وجع الكبد.
وقد روى الترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم:
"لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ، ولكن اشربوا مثنى وثلاث ، وسموا إذا أنتم شربتم ، واحمدوا إذا أنتم فرغتم ".
تم الإثبات علمياً أن المسؤول عن الشعور بالعطش هو “الكبد” وعند شرب الماء دفعة واحدة يتساقط الماء بطريقة مفاجئة إلى الكبد، فيصاب بما يعرف “بالتليّف الكبدي ”
أما إذا تم شرب الماء على مرات ..تعمل الأولى على إنذار الكبد وإشعاره أن الماء قادم فيستعد بإبتلاله وليونه فلا يسبب للكبد التآكل!!
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما أوصانا به الرسول حتى لا نصاب بالتليف الكبدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.