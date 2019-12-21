دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث لتطبيق تويتر على الأندوريد يعالج الثغرة التي تؤدي إلى إختراق حسابات المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة تويتر تحديث جديد لتطبيق الأندوريد تقدم من خلاله معالجة للمشكلة التي تؤدي إلى إختراق حسابات المستخدمين.

كشفت شركة توتير عن ثغرة أمنية في تطبيق الأندوريد تتيح للمتسللين عرض المعلومات الخاصة في حسابات المستخدمين، كما تتيح للمتسللين التحكم في تغريدات المستخدمين والرسائل المباشرة.

نشرت تويتر على مدونة الشركة توضيح للثغرة الأمنية على تطبيق منصة الأندوريد، التي تؤدي إلى إختراق حسابات المستخدمين من خلال إدخل تعليمات برمجية خبيثة في مساحة التخزين المحدودة، مما يتيح للمتسللين الوصول إلى بيانات موقع المستخدم، والتغريدات الخاصة به.

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من جانب أخر لم تؤكد الشركة على إختراق حسابات المستخدمين بالفعل من قبل المتسللين، إلا أن تويتر تقدم معالجة لحماية حسابات المستخدمين، كما تؤكد الشركة على خططها للإتصال بالمستخدمين في حالة التأكد من تعرضهم لعملية إختراق للحساب الخاص بهم، كما توضح للمستخدمين كيفية حماية البيانات والمعلومات في الحساب.

ومن المقرر أن يتلقى المستخدمين الذين تعرضوا لعملية الإختراق إشعار من شركة تويتر، مع مجموعة من الإرشادات التي يجب إتباعها لتأمين الحساب، كما نوهت الشركة على تثبيت التحديث الجديد لتطبيق تويتر على منصة الأندوريد للحصول على المعالجة التي قدمت من الشركة لهذه الثغرة الأمنية.

المصدر

هذا الموضوع تحديث لتطبيق تويتر على الأندوريد يعالج الثغرة التي تؤدي إلى إختراق حسابات المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.