لبنان.. دياب يبدأ استشارات نيابية لتشكيل الحكومة الجديدة

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، السبت، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن دياب التقى رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، كلا على حدة، في مقر البرلمان بالعاصمة بيروت.

وقال الحريري عقب اللقاء، في تصريح للإعلام، إن "كتلة المستقبل" التي يترأسها، ستأتي إلى مجلس النواب وتعلن موقفها.

وحثّ الحريري المحتجين على التعبير عن رأيهم من خلال التظاهر السلمي، وعدم التعرض للقوى الأمنية والجيش.

وسيجري دياب، استشارات التأليف مع الكتل النيابية، لأخذ رأيهم بشكل الحكومة المقبلة من حيث عدد الوزراء، وما إذا كانت تكنوسياسية أو تكنوقراط.

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وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة النائب وليد جنبلاط، امتناعها عن المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة دياب.

واعتذرت الكتلة (9 نواب من أصل 128) في بيان، وصل الخليج 365 نسخة منه، عن المشاركة في استشارات تأليف الحكومة الجديدة، متمنية التوفيق لرئيس الوزراء المكلف.

والجمعة، قال دياب في تغريدة على تويتر، إن "الوضع لا يسمح بإضاعة الوقت، وسأكثف الاستشارات من أجل الوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون".

وغداة تكليفه بتشكيل الحكومة، وسط تأييد واعتراض ممثلي قوى سياسية والحراك، حدد دياب، يوم السبت، موعدا للاستشارات مع الكتل النيابية، التي سيعمل من خلالها على تشكيل حكومة.

ونال دياب في الاستشارات النيابية الملزمة 69 صوتا، فيما حاز نواف سلام 13 صوتا، وحليمة قعقور صوتا واحدا، في حين امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.