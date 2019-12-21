ليبيا.. القوات الحكومة تعلن مقتل 3 أشخاص بقصف إماراتي على مسلاتة

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت القوات الحكومية الليبية، السبت، مقتل ثلاثة أشخاص، جراء غارات نفذها طيران إماراتي على مدينة مسلاتة، واستهداف الأحياء السكنية بغارتين في مدينة زليتن.
وذكر المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" في بيان، أن القصف نفّذته طائرات مسيرة داعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، دون أن يوضح ما إذا كان القتلى مدنيين أم عسكريين.
وأشار البيان أن مدينة مسلاتة (130 كم شرق العاصمة طرابلس) تعرضت لأكثر من 10 غارات للطيران الإماراتي المسير.
ولفت إلى أن مسلحي حفتر قاموا بقصف الأحياء السكنية وسط المدينة بثمانية صواريخ من نوع "غراد".
كما أعلن المركز الإعلامي لـ"بركان الغضب"، في بيان آخر، أن طيران إمارتي مسير استهدف بغارتين، الأحياء السكنية في مدينة زليتن(150 كم شرق العاصمة طرابلس).
ولم يوضح البيان إن كان هناك خسائر نتيجة القصف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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