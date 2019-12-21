شرطي أمريكي يقتل مواطنا قطريا بعد مشادة بينهما

مصطفى كامل / الخليج 365
ذكرت السلطات الأمريكية، السبت، أن شرطيا قتل مواطنا قطريا في مدينة تيمبي بولاية أريزونا، بعد مشادة بينهما.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، عن مدير إدارة السلامة العامة في الولاية فرانك ميلستيد، أن الشرطي رصد مواطنا قطريا يدعى محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، وهو يلقي إشارة مرورية على الأرض.
وقال ميلستيد: "عندما أمره الشرطي بالتقاط الإشارة، لم ينقَد (الهاشمي) للأوامر".
وأضاف: "استخدم الشرطي بعد ذلك صاعقا كهربائيا، لكن (الهاشمي) اتجه إلى الشرطي ولكمه وركله".
وبيّن أنه عندما شعر الشرطي بالخطر على حياته، أطلق النار من سلاحه (على الهاشمي) وأرداه قتيلا".
ولم تتضح تفاصيل أكثر عن الهاشمي الذي وصل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب.
ولم يصدر على الفور بيان من الدوحة تعليقا على ما نقلته "أسوشييتد برس".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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