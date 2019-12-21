تونس.. حركة النهضة تأمل إعلان الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعربت حركة النهضة التونسية، السبت، عن أملها أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، مطلع الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة (لديها 54 نائبا من أصل 217 بالبرلمان) في أعقاب انعقاد مكتبها التنفيذي في وقت متأخر الجمعة.

وقالت الحركة في البيان أنها تساند كل الجهود والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، سيمّا حرصه على أن تكون حكومته المستقبلية مستجيبة لتطلعات التونسيين.

كما أشادت الحركة كل المبادرات السياسية التي أطلقتها أحزاب، ومنظمات، وشخصيات من أجل تجسير الحوار بين الكتل والأطراف السياسية والعمل على تغليب المصالح العليا للبلاد.

ويأتي البيان بعد ساعات من كشف الحركة عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع حزب "التيار الديمقراطي" (22 نائبا)، وحركة الشعب (15 نائبا) وحركة "تحيا تونس" (14 نائبا).

فيما أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في مؤتمر صحفي الجمعة، التوصل إلى توافق "لا بأس به" في مشاروات تشكيل الحكومة، و"سیتم اختتام المشاورات السبت".

وتحتاج حكومة الجملي، تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثان الماضي، كلّف الرئيس قيس سعيّد، الخبير الزراعي الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد تكليف الأخير من حركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية المقامة في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل أسبوع طلب الجملي، من سعيّد، تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون التوصل إلى تشكيلها.

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