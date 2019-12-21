العراق .. احتجاجات الجنوب تتصاعد

صحيفة الخليج الالكترونية

يواصل المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية اعتصامهم ومسيراتهم، السبت، مطالبين برحيل الطبقة الحاكمة والاستجابة لمطالبهم.

وأعلنت مجاميع طلابية مشاركتها في اعتصام قضاء الرميثة في محافظة المثنى، مشيرة إلى أن الإضراب عن الدوام سيستمر لحين تلبية جميع مطالب الشعب.

يأتي ذلك فيما أمر قائد شرطة ذي قار بتشكيل لجنة تحقيق في اغتيال الناشط على العصمي الذي اغتالته مجموعة مسلحة مجهولة.

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يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قيام متظاهرين، في الساعات الأولى من صباح السبت، بحرق مقر منظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومبنى محافظة ذي قار في الناصرية، إضافة لحرق مقر فوج المهمات وسط المدينة وقطع الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على اغتيال الناشط العصمي.

وأفاد ناشطون بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على العصمي بسبب مشاركاته المستمرة في التظاهرات الاحتجاجية ودعواته لرحيل الأحزاب والطبقة الحاكمة.

وأعلن متظاهرو محافظة ذي قار في العراق، اليوم السبت، عن مطالبهم الواجب على الحكومة ومجلس النواب تنفيذُها، وذلك بعد أن شهدت المحافظة ليلة ساخنة عقب اغتيال الشاب حسين علي العصمي، وهو شقيق أحد النشطاء البارزين في المحافظة.