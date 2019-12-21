ليبيا .. غارات مكثفة للجيش على مسلاتة وسرت

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الجيش الليبي، السبت، أنه لا تمديد لمهلة الثلاثة أيام الممنوحة لميليشيات الوفاق في مصراتة، مشدداً على قدرته على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط.

وتحدثت وسائل إعلام ليبية، السبت، عن ضربات جوية للجيش الليبي، استهدفت مواقع لمسلحي “الوفاق” في جنوب مدينة مسَلّاتة.

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فيما أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة البركات بضواحي مسَلّاتة، كما شن الجيش غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة.

يأتي ذلك فيما لقي 19 عنصراً من تشكيلات حكومة الوفاق الليبية، مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية للجيش على سرت، ليل الجمعة.

واستهدفت الضربات الجوية سيارات مسلحة بعد انسحابها من ترهونة جنوب غربي زليتن.