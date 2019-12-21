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لهذا السبب.. كان الرسول يأكل الزبيب دائماً!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

لهذا السبب.. كان الرسول يأكل الزبيب دائماً!

متابعات_الخليج 365

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزبيب ، والزبيب هو العنب المجفف ومنه الاسود والاصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور ، ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج ، ويحتوي الزبيب على البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والالياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين ب ، ج ، والسكريات ، وهو غني بالمواد المضادة للاكسدة ، وله دور كبير في علاج امراض الجهاز التنفسي وامراض الجهاز الهضمي .

 

فوائد الزبيب الطبية :

مخفض لضغط الدم المرتفع

 

مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم

 

واقي من امراض القلب

 

ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء

 

طارد للبلغم

 

مقوم للميكروبات والفيروسات

 

مضاد للأكسدة

 

مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان

 

مخلص للجسم من السموم

 

مقلل للدم في الدورة الشهرية

 

مقوي للطحال والكبد والمعدة

 

مقوي للذاكرة

 

واقي من سرطان القولون

 

مقوي للرغبة الجنسية ومعالجة مشاكل الانتصاب عند الرجل

 

واقي للعيون من الامراض

 

واقي من هشاشة العظام

 

مضاد للالتهابات

 

ملين

 

منقي للدم

 

مصفي ومنقي للصوت

 

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الامراض التي يعالجها الزبيب

 

الامساك

 

البواسير

 

تسوس الاسنان

 

التهاب اللثة

 

الروماتيزم والتهاب المفاصل

 

امراض الكبد والمرارة

 

سوء التغذية ونقص الوزن

 

التهاب الحلق

 

امراض الرئة والصدر

 

امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة

 

تقطير البول

 

الملاريا

 

داء النقرس

 

الشقيقة

 

اليرقان

 

فقر الدم

 

امراض المعدة

 

حموضة المعدة

 

النزلات المعوية

 

الهرش والحكة

 

حبوب الجدري

 

الصلع المبكر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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