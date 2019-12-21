تعرف على الطريقة الصحيحة لغسل الوجه بالصابون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لابد من غسل الوجه بالصابون من وقت لآخر لتنظيف البشرة من الشوائب ، مع مراعاة أن تتبعى الطريقة الصحيحة لغسل الوجه بالصابون ،حيث تتوفر في الأسواق هذه الأيام أنواع مختلفة من صابون الوجه. يحتوي انواع من الصابون على المرطبات، وآخر يحتوى على مضادات للبكتيرا، والكثير منها على عطور.



إذا كنت ترغبين في غسل وجهك بالصابون، فعليك اختيار النوع المصمم خصيصا للبشرة، وليس للجسم بأكمله. حيث يعتبر النوع الأخير قاس لاستخدامه على بشرة الوجه .

ويجب مراعاة نوع البشرة عند اختيار الصابون فإذا كانت البشرة دهنية، فلا بأس من استخدام الصابون.

أما إذا كانت البشرة جافة؛ فسيؤدي استخدام الصابون إلى زيادة جفافها لذلك يجب استخدام الصابون المعتدل الذي يحتوي على المرطبات حتى وإن كنت تنوين استخدام كريمات الترطيب.

خطوات الطريقة الصحيحة لغسل الوجه بالصابون:

1. تبل قطعة قماش نظيفة بالماء الدافئ، ويدلك بها الوجه لفتح مسامات البشرة.

2. تبل قطعة الصابون تحت الصنبور، وتفرك في اليدين لعمل رغوة، توزع الرغوة على الوجه بعمل حركات دائرية بالأصابع. في حال استعمال الصابون السائل، توضع منه كمية قليلة على اليد، ويتم توزيعها على الوجه أيضا بعمل حركات دائرية.

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3. يترك الصابون على الوجه لمدة دقيقة في حال استعمال صابون مرطب؛ سيعمل هذا على زيادة ترطيب البشرة. في حال استعمال الصابون العادي للبشرة الدهنية، فستفيد هذه الدقيقة في زيادة جفاف البشرة الدهنية.

4. تبل قطعة قماش نظيفة بالماء الدافئ مرة أخرى. يفرك بها الوجه، مع الاهتمام بالمناطق حول الأنف وحدود الشعر حيث تتركز الأوساخ والدهون. تبل قطعة القماش مرة أخرى بالماء الدافئ لإزالة بقايا الصابون.

5. ترش البشرة بالماء البارد؛ لغلق المسامات بعد الانتهاء من إزالة آثار الصابون تماما، تجفف البشرة بلطف بضربات خفيفة باستخدام المنشفة.

نصائح هامة عند غسل الوجه بالصابون:

• عند حدوث احمرار أو حكة بعد استعمال نوع معين من الصابون، فقد يكون هذا النوع مسببا لجفاف البشرة، أو قد تكون البشرة حساسة لأحد مكوناته. ويفضل في هذه الحالة استبداله بنوع أخر معتدل.

• تجنب أنواع الصابون العطرية لغسل الوجه.

• استخدام الصابون المضاد للبكتيرا في حال احتواء البشرة على حب الشباب.