كيف يمكنك أن تنجو من نوبة قلبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة تحدث عند موت جزء من عضلة القلب والذي ينجم عن عدم وصول الدم إليها.



وخلال النوبة القلبية تعاني عضلة القلب من الإصابة. لكن على الرغم من هذه الإصابة، تحاول الأجزاء الأخرى من القلب الاستمرار في القيام بمهمتها. وهنا تكون فرصتنا لإنقاذ أنفسنا قبل أن يسوء الوضع الأكثر. إذا واجهتك هذه الأعراض فإنه من المحتمل أنك تتعرض لنوبة قلبية.

والأعراض هي : ألم ساحق أو حاد كطعن السكين لا يزول حتى لو استرحت – ألم في الذراعين أو ألم يمتد إلى الرقبة أو الفك أو المعدة – دوار وغثيان وصعوبة في التنفس.

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عند شعورك بهذه الأعراض اتبع هذه النصائح التي ستحدث فرقاً في هذه الحالة:

1- بلّغ الآخرين : اتصل بإحدى فرق الإنقاذ أو أحد أقاربك ولا تقفل الخط حتى لو لم تستطع أن تتكلم فيمكنهم تتبع مكانك من خلال الاتصال.

2- قم بزيادة نسبة الأوكسجين : حاول أن تشغل مروحة أو أن تفتح النافذة لتستطيع أن تتنفس جيداً

3- السعال: حاول أن تسعل كل ثلاث ثوان على الأقل فالسعال يساعد جسدك في التخلص من أي انسداد فيه

4- توقف عن الطعام أو الشراب. والمغزى من هذه الخطوات هي أن تبقى واعياً إلى أن تصلك أي مساعدة طبية.