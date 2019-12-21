طرق ذهبية للتغلب على النعاس خلال ساعات النهار.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يلاحقنا النعاس خلال ساعات النهار، خصوصًا بعد تناول وجبة الغداء، لذلك من الضروري أن نتعرف على بعض الطرق الطبيعيّة التي تجنبنا الشعور بالنعاس والكسل أثناء العمل.



نشرب كوب من الماء على الريق:

لا تستخفّي بأهمية شرب المياه على الريق وتأثيره الإيجابي على الصحة لأنها تزيد من النشاط صباحًا، مما يقلل من الكسل والخمول.

مارسي الرياضة بشكل يومي:

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إجعلي الرياضة جزء لا يتجزأ من روتينك اليومي خصوصًا أنها تزيد من ضخ الدم إلى الدماغ مما يقلل إحساسكم بالكسل.

حافظي على روتين النوم:

يشير الباحثون إلى أن الخلود إلى النوم في الوقت نفسه والاستيقاظ في الوقت نفسه يوميًا يؤثران على ضبط الساعة البيولوجية التي تنظم إحساسنا بالنعاس أو التيقظ.

التعرض للضوء لتخفيف التعب:

إن البيئة ذات الإضاءة الخافتة تعمل على تفاقم الشعور بالإرهاق والتعب، وقد أظهرت الدراسات أن التعرض للضوء الساطع يقلل من الإحساس بالنوم ويزيد من اليقظة، لذا اعملوا على زيادة كثافة الضوء في مكان عملكم.

التعرّض لأشعة الشمس يوميًا:

يقول الخبراء انّ أشعة الشمس تعمل على تجديد النشاط اليومي، لذلك يجب التعرّض للشمس لمدّة نصف ساعة على الأقل يوميًا.