بعد إعادة إعمارها.. أسماء الأسد تزور المدرسة الوحيدة في دمشق لتعليم الأرمنية (صور)

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نشر حساب الرئاسة السورية على "فيسبوك" صورا لـ "مدرسة نظام الخاصة" التي تنفرد بتعليم اللغة الأرمنية في دمشق وريفها، بعد زيارة عقيلة الرئيس بشار الأسد لها.
وأكدت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الدولة أعادت إعمار مدرسة "نظام للأرمن الأرثوذكس"، ما جعلها "تضج مجددا بأصوات المدرسين والأطفال، لترجع كما كانت مركزا لنشر العلم بمواجهة ظلام الجهل ومرتزقته". © RT عقيلة الرئيس السوري مع تلاميذ المدرسةبعد إعادة إعمارها.. أسماء الأسد تزور المدرسة الوحيدة في دمشق لتعليم الأرمنية (صور)facebook
وأضافت أن أسماء الأسد زارتها اليوم في بلدة المليحة بريف دمشق بعد شهر تقريبا على افتتاحها "لتشارك الأطفال احتفالهم بمناسبة الأعياد".
وقالت الرئاسة إن "الاحتفال ضم حوالي 180 طفلا بينهم عدد من أبناء الشهداء" الذين تحتضنهم المدرسة.
المصدر: "فيسبوك"
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