- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات لا تعرفها عن إبرة الظهر عند الولادة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يعتبر ألم الولادة منذ القدم أنه ألم طبيعي وأن السيدات يستحملن هذا الألم، كما أنه شعور جيد بالأمومة، ولولاه لما كانت عاطفة الأمومة، ثم ظهرت مختلف المسكنات والمهدئات لهذا الألم في مرحلة المخاض للتخفيف قدر المستطاع من هذا الألم.
وتقدمت مراحل المسكنات والإبر وازدادت شكاوي السيدات من آلام الولادة، حتى أصبحت نسبة كثيرة منهن لايردن أن يتألمن عند الولادة، حتى أصبحن يطلبن أن يلدن بعملية قيصرية لأنهن يخضعن للتخدير العام.
لكن ظهر شيء جديد يسمى إبرة الظهر وهي المسماة علميا "EPIDURAL"، والحقيقة أن لهذه الإبرة فوائد كثيرة في مرحلة المخاض الأولى، حيث أن السيدة لا تشعر إطلاقا بآلام المخاض (الطلق)، وبالتالي لا تجهد نفسها ولا جنينها حيث تمر مراحل المخاض إلى الولادة بسهولة ويسر دونما مشاكل، حيث تبقى المريضة بكامل وعيها ولكن لا تشعر بآلام الولادة.
ولكن يشترط في إعطاء هذه الإبرة أن يعطيها طبيب إختصاصي تخدير ويملك الخبرة الكافية في ذلك، لأن الإبرة توضع في النخاع الشوكي في الظهر، لذلك إذا لم يكن الذي وضعها خبيرا فمن الممكن أن تحصل المضاعفات الكثيرة على الحبل الشوكي والمخ للمريضة.
أضف إلى ذلك أنه يجب أن يبقى طبيب التخدير يراقب المريضة وتفاعلها مع الإبرة، وخاصة ضغط الدم حيث من أحد مشاكلها هبوط في ضغط الدم.
ومن أعراضها الجانبية الصداع الشديد، رجفة، ورنين في الأذنين، آلام الظهر، ألم مكان إدخال الإبرة، غثيان، وصعوبة في التبول.
وقد تشعر الأم بعد الولادة بخدر بالنصف السفلي من الجسم لبضع ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات لا تعرفها عن إبرة الظهر عند الولادة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.