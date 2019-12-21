متى يجب غسل اليدين وما هي الطريقة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نظافة اليدين شيء جوهري لتجنّب الإصابة بالفيروسات وتفادي نقلها للآخرين. كثيرة هي الأمراض التي تنتقل بواسطة اليدين فكيف السبيل لتفاديها؟



لكن متى يجب غسل اليدين:

· قبل، أثناء وبعد تحضير الطعام

· قبل تناول الطعام

· قبل وبعد الاهتمام بشخص مريض أو زيارته أو الاحتكاك به أو بالأثاث المحيط به

· قبل وبعض علاج أي جرح أو حرق أو خدش

· بعد استعمال المرحاض

· بعد تغيير حفاض الطفل أو إدخاله إلى المرحاض

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· بعد تنظيف الأنف بالمنديل

· بعد العطاس أو السعال

· بعد لمس الحيوانات الأليفة أو العناية بها

· بعد لمس القمامة أو سلّة المهملات

كيف تغسل اليدين؟

- بللوا اليدين بالماء الجاري البارد أو الساخن وافركوهما بالصابون البلدي

- افركوا اليدين جيداً لمدة 20 ثانية ولا تنسوا ما بين الأصابع وتحت الأظافر

- اشطفوا اليدين بالماء الجاري ونشّفوهما بمنشفة نظيفة غير مستعملة من أحد غيركم.

والأفضل أن يتمّ تنشيفهما بواسطة الهواء (هناك آلة هواء كتلك الموجودة في المطاعم والفنادق يمكن أن تركب في المنزل).