للعسل خواص مضادة للبكتريا وعلاجية.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يساعد عسل النحل الطبيعي في تحسين عمل معظم أجهزة الجسم الداخلية وضروري لصحة الإنسان، ويحسن تركيب الدم ومنظومة المناعة ويعتبر مصدرا مهما للطاقة ويمنع الشيخوخة المبكرة.



هذه الخواص المفيدة للعسل ترتبط بطبيعته وتركيبه الكيميائي المعقد جدا، تنسب الى خواص العسل: التبلور، التخمر، الاسترطابية "قابلية امتصاص الرطوبة"، والسعة الحرارية، والتوصيل الحراري والكهربائي، واللزوجة، والكثافة وغيرها.

إضافة لهذا، للعسل خواص مضادة للبكتريا وخواص علاجية، لذلك ينتشر استخدامه في الطب الشعبي والتقليدي، كما يحسن العسل الوظائف الفيزيولوجية للجسم، لذلك يدخل في علاج مختلف الأمراض التي تصيب الجسم.

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العسل مادة طبيعية مضادة للأكسدة، أي انه يطرد من الجسم السموم وبفضل خواصه المضادة للبكتريا يحسن البشرة وينظف الجلد، ويختلف السكر الموجود في العسل عن السكر الذي نستخدمه في حياتنا اليومية، لذلك يمكن استخدامه بدلا من الشوكولاتة والمياه الغازية المختلفة للتخلص من الوزن الزائد.

طبعا يحتوي العسل على كمية عالية من السكر، ولكن التجانس الفريد لكمية سكر الفركتوز والغلوكوز فيه، يساعد الجسم في تنظيم مستوى السكر في الدم ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

تساعد المواد المضادة للأكسدة ومركبات الفلافونويد الموجودة في العسل في الوقاية من امراض القلب والأوعية الدموية، فقد بينت نتائج البحوث التي أجريت بهذا الشأن ان العسل يبطئ عملية تأكسد الكوليسترول في الدم، أي يمنع الإصابة بالجلطة الدماغية.

كما ان شرب قدح من الماء الدافئ مع العسل هو أفضل طريقة لتخليص الجسم من الفضلات المضرة الناتجة عن عمليات الأيض، إضافة لهذا يؤثر العسل ايجابيا في منظومة مناعة الجسم.

جميع هذه الخواص المفيدة موجودة في العسل الطبيعي غير المغشوش، لذلك يجب تناول العسل الطبيعي فقط للحصول على هذه الفوائد.