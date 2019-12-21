هذا ما يحدث عند أكل السمك المقلى فى جسم الانسان!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتمد الكثير من سكان المناطق الساحلية وغيرها على تناول الاسماك بكل انواعها وخصوصا الاسماك المحببة لكثير من الناس مثل البورى والبلطى والروسى.

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و السمك يعتبر من اهم الوجبات التى تحتوى على الاوميبجا 3 المفيدة جدا لجسم الانسان ولكن اثبتت دراسة امريكية ان كل فوائد السمك تختفى عند القلى فى الزيت بحسب البحث الذي أجراه فريق من المختصين في جامعة Emory الامريكية .

وقال الفريق الامريكى ان البلدان التى تعودت على قلى السمك هى اكثر البلدان اصابة بالسكتات الدماغية والجلطات القلبية واوضح الفريق الامريكى ان شوى السمك اكثر فائدة من قليه فى الزيت كما اكد فريق البحث الامريكى ان قلي السمك يؤدي إلى فقدان الأحماض الدهنية الأوميجا3 فيجب الانتباه الى ان لا تقوم بقلى السمك الا مرة واحدة فى الشهر وننصح بتناوله مشوى لصحة افضل .