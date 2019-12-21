شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق حملة للتوعية بمخاطر ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية بالمركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شرطة أبوظبي حملة توعية حول مخاطر ركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية، مؤكدة ضرورة التزام قائدي المركبات بوجود مقاعد للأطفال داخل المركبات، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية وضمان السـلامة والأمان للأطفال داخل المركبات.
ودعت شرطة أبوظبي الآباء والأمهات إلى عدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية للمركبة من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم تجنباً لوقوع المخاطر على الأطفال عند توقف السيارة بصورة مفاجئة أوفي حال وقوع الحوادث المرورية.
وبحسب قانون السير والمرور فإن السماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة عقوبتها الغرامة 400 درهم.
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