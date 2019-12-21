فرنسا تغرم جوجل 150 مليون يورو بسبب عدم شفافية قواعد الإعلان

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باريس (رويترز) - غرم جهاز حماية المنافسة في فرنسا شركة جوجل 150 مليون يورو (167 مليون دولار) اليوم الجمعة بسبب إساءة استغلال مركزها القوي إزاء المعلنين، قائلا إنها طبقت قواعد تفتقر إلى الشفافية وغيرتها كلما راق لها.
الغرامة هي الأولى لجهاز المنافسة الفرنسي على شركة التكنولوجيا الأمريكية في عدد من الخلافات مع السلطات الفرنسية، وتأتي بينما تواجه جوجل تحقيقات متزايدة في ممارساتها على ضفتي الأطلسي.
وقالت جوجل إنها ستطعن على القرار.
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مقدم من Reuters
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جوجل تقول إنها ستشتري فيتبت للأجهزة القابلة للارتداء مقابل 1.2 مليار دولار
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استغرقت تحقيقات الجهاز أربع سنوات وأعقبت تقديم شكوى من جيبميديا، وهي شركة فرنسية تدير مواقع للتوقعات الجوية وبيانات الشركات والأدلة.
وقالت جيبميديا إن جوجل علقت حساب إعلانات جوجل الخاص بها دون إخطار مسبق.
وقال جهاز المنافسة إنه بتغييرها شروط وقواعد الاستخدام كيفما تشاء، أساءت جوجل استغلال مركزها المهيمن في السوق.
وقالت إيسابيل دوسيلفا، رئيسة الجهاز، في مؤتمر صحفي "طريقة تطبيق القواعد تعطي جوجل قوة الحياة والموت على بعض الشركات الصغيرة التي يتوقف بقاؤها على مثل هذه الخدمة."
وأضاف الجهاز الفرنسي أن جوجل تفتقر إلى الوضوح وإمكانية التنبؤ في تعريف قواعد إعلانات جوجل، وهي النافذة المتاحة أمام المعلنين الراغبين في الظهور على الجزء مدفوع الأجر من نتائج البحث.
وتابع أنه في ضوء حصتها السوقية البالغة حوالي 90 بالمئة من نشاط البحث على الإنترنت، فإن على جوجل مسؤولية إتاحة الوصول العادل إلى خدمة إعلاناتها.
وقالت دوسيلفا "أحد أعظم مبادئ قانون المنافسة هو أن القوة مسؤولية."
وأضافت "إنه أيضا شعار الرجل العنكبوت،" مشيرة إلى شخصية البطل الخارق الخيالية.
(الدولار = 0.8997 يورو)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.