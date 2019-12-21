تويتر يغلق آلاف الحسابات "تدعمها" السلطات السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images الحسابات متهمة بمخالفة سياسة تويتر

أغلق موقع تويتر نحو 6 آلاف حساب يعتقد أن السلطات السعودية تدعمها لنشر أخبارها.

وأعلن تويتر قرار الغلق في بيان نشره الجمعة.

وجاء قرار الإغلاق لأن هذه الحسابات تخالف سياسة الموقع واستغلاله في حملات منهجية واسعة.

وقال الموقع إن هذه الحسابات جزء من شبكة قوامها 88 ألف حساب تتصرف بـ"طريقة متطفلة" في الكثير من القضايا.

وجاء في بيان تويتر أن هذه الحسابات كانت تضخم عدد الرسائل الموالية للسلطات السعودية بواسطة أساليب غير نزيهة من بينها تضخيم الإعجابات وإعادة النشر.

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وأوضح أن أغلب المحتوى كان باللغة العربية، ولكن بعضها كان "متعلقا بأحداث تهم الناس في الغرب".

ويعتقد تويتر أن هذا النشاط "المنهجي المنسق" مصدره شركة تسويق على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تدعى سماءات.

وحاولت بي بي سي الاتصال بالسلطات السعودية وشركة سماءات للتعليق على قرارات تويتر.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان تويتر في سبتمبر/ أيلول تعليق 7 حسابات سعودية من بينها حساب تابع لأحد المستشارين السابقين للملك.