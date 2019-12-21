الهلال ينشد الثالث ونهائي عاصف بين ليفربول وفلامنجو

صحيفة الخليج الالكترونية

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لتعويض خسارته في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية المقامة في قطر، باحتلال المركز الثالث عندما يلاقي مونتيري المكسيكي، اليوم، على إستاد خليفة الدولي، وكان الفريقان خسرا مباراتي نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي وليفربول الإنجليزي. تبدو الفرصة سانحة أمام الهلال ليصبح ثالث فريق عربي يحرز المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأهلي المصري في 2006 والسد القطري في 2011.

بدوره، يتمتع مونتيري الذي وصل البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بوجود كوكبة من النجوم في صفوفه، حيث استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين 3/‏ 2 على السد القطري في الدور الثاني للبطولة قبل أن يخسر أمام ليفربول في نصف النهائي.

وفي مباراة النهائي، يلتقي ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي على إستاد خليفة الدولي. تأتي المواجهة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية في نهائي مونديال الأندية بعد ما حرم العين الإماراتي فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية في العام الماضي من بلوغ النهائي. وكانت هذه المرة هي الرابعة فقط من بين 15 نسخة في تاريخ مونديال الأندية منذ أقيمت البطولة بنظامها الحالي في 2005 التي تخلو فيها المباراة النهائية من بطل أميركا الجنوبية.