مقـتل شاب طعناً على يد آخر بـ #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت محافظة الطائف جـريمة مروعة، بعد أن أقدم جان على قتـل شاب طعناً بآلة حادة، وتركه ملقى على الطريق الدائري مقابل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ثم سلّم نفسه لشرطة المنطقة.

وأكدت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من مركز العمليات حول الواقعـة، لافتة إلى أنها باشرت موقع الجريمة ووجدت المجني عليه به عدة طعنات في الصدر والظهر وحالته خطيرة، وفقاً لـ”سبق”.

وأضافت أن الهلال الأحمر، تولى عملية نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز لتلقي العلاج، إلا إنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية أحالت القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، مبينةً أن الجاني سلّم نفسه إلى أحد مركز شرطة المنطقة، حاملاً بيده أداة الجريمة.