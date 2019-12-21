- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
شهدت محافظة الطائف جـريمة مروعة، بعد أن أقدم جان على قتـل شاب طعناً بآلة حادة، وتركه ملقى على الطريق الدائري مقابل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ثم سلّم نفسه لشرطة المنطقة.
وأكدت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من مركز العمليات حول الواقعـة، لافتة إلى أنها باشرت موقع الجريمة ووجدت المجني عليه به عدة طعنات في الصدر والظهر وحالته خطيرة، وفقاً لـ”سبق”.
وأضافت أن الهلال الأحمر، تولى عملية نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز لتلقي العلاج، إلا إنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية أحالت القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، مبينةً أن الجاني سلّم نفسه إلى أحد مركز شرطة المنطقة، حاملاً بيده أداة الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقـتل شاب طعناً على يد آخر بـ #الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.