وظائف شاغرة بالخطوط الجوية السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة، للعمل بمسمى (أخصائي عمليات الطيران Specialist Flight Operations) لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس أو الماجستير).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (هندسة الطيران، هندسة الفضاء)، ومعدل لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) لحملة البكالوريوس.

ومعدل لا يقل عن (4 من 5) أو (3 من 4) لحملة الماجستير، اجتياز اختبار كفاية اللغة الإنجليزية (STEP) من المركز الوطني للقياس (قياس) بدرجة لا تقل عن 72 (بمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الاختبار)، إجادة استخدام الحاسب الآلي، مهارات التواصل والتخطيط والتنظيم، مهارات اللغة الإنجليزية.

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