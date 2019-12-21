التعليم تُحذر الطلبة من كتابة عبارات مسيئة للدين أو رموزه في أوراق الإجابة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت وزارة التعليم الطلاب والطالبات من كتابة أي عبارات مسيئة للدين الإسلامي أو رموزه أو النبي محمد ﷺ، أو صحابته الكرام، مبينةً أن المخالف سيُحال إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة من خلال “دليل أعمال الاختبارات”، أنه في حال تضمنت ورقة إجابة الطالب عبارات سب أو قذف أو قدح أو إهانة للدين الإسلامي، أو تمس رموزاً دينية، فسيتم عرض الورقة على اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه والإرشاد، وبعدها يحال الأمر للجهات المختصة وفقاً لصحيفة “الوطن”.

وأضافت أنه في حال تضمنت ورقة الإجابة عبارات مسيئة غير ما ذكر سيتم تحرير محضر واستدعاء ولي أمر الطالب، ويؤخذ تعهد خطي على الطالب، دون إلغاء اختباره، مبينةً أن الطالب سيحال إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسة حالته إذا استدعى الأمر لذلك.