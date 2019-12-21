الطقس .. انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حدوث انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اليوم السبت، وأن تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بالرياح الشرقية. وقالت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم إنه من المتوقع أن تسود سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

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