ما هي أفضل الزيوت لتكثيف الشعر!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفضل الاشياء التي تحب الفتايات الحصول عليها هي جمال الشعر وكثافته، وخصوصاً بعد الحمل والولادة، فيقع الشعر بشكل كبير، ويصبح خفيف، وغير كثيف وحيوي، ولنحصل على أجمل وأفضل النتائج لابد من إستعمال الزيوت المفيدة للشعر.



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وبعض الزيوت ذات الفائدة القليلة لا تعطي نفس النتيجة، ويجب الاعتناء بالشعر، والعمل على إعطائه أفضل العلاج، الذي يعمل على استعادة حيويته ونشاطه وكثافته، ويسد احتياجات الشعر.

زيت الزيتون من أهم الزيوت وأكثرها فائدة للشعر، بحيث تحتوي على الفيتامينات المفيدة للشعر، منها: فيتامين D، وفيتامين E، الذي يحسن الدورة الدموية لدى فروة الرأس، وبالتالي ينعكس على زيادة نمو الشعر، وفيتامين B، ومن أهم فوائده، أنه يؤدي للحماية من الصلع ومعالجته، وزيت عين جمل (الجوز)، بحيث يعمل على معالجة الشعر، ويعالج سقوط الشعر، ويتميز زيت الأفوكادو باحتوائه على العديد من الأحماض والفيتامينات، التي تؤدي لسرعة نمو الشعر، وتغذية بصيلات الشعر، ويستعمل زيت الأفوكادو ليعمل على حماية الشعر التالف المحروق؛ نتيجة لكثرة استخدام الصبغات على الشعر.

ولزيت الخروع أيضاً فوائد جمة، فهو غني باالأحماض، التي تعمل على منع ترطيب فروة الرأس، وعدم جفافها، وترطيب الشعر، وزيت اللوز المر أو الحلو، وعند تساقط الشعر بشكل كبير، يتم وضع مجموعة من الزيوت على الشعر، مثل: زيت الخروع، وزيت الزيتون، وجوز الهند، بحيث يؤدي هذا المزيج لأفضل النتائج.